ÖZET San Marino-İngiltere maç sonucu: 0-10

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubunda Dünya Kupası finallerine katılmayı daha önceden garantileyen İngiltere, San Marino'ya konuk oldu. Zayıf rakibine acımayan İngilizler maçtan 10-0 galip ayrıldı. 6. dakikada Harry Maguire ile skor 1-0 olurken 15. dakikada Filippo Fabbri kendi kalesine attı ve dört golle Harry Kane yıldızlaştığı maçın ilk yarısı 6-0 sona erdi.

İkinci yarıda da goller devam etti. 58'de Arsenal'in genç yıldızı Emile Smith Rowe 7-0 yaptı. 69. dakikada Tyrone Mings farkı sekize çıkaran golü attı. 78'de Tammy Abraham ve 79'de Bukayo Saka maçın skorunu belirledi: 10-0

San Marino'da Dante Carlos Rossi, 68. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu skorun ardından İngiltere puanını 26 yaparken San Marino grupları puansız bitirdi.