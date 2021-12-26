(ÖZET) Samsunspor-Tuzlaspor maç sonucu: 2-2

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve Erkan Özdamar'ın yönettiği 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karadeniz ekibinin golleri Yasin Öztekin'den gelirken, İstanbul temsilcisinin sayılarını İsmail Konuk ile Ahmet Yazar kaydetti.

3 maçtır kazanamayan Samsunspor, 27 puanla 7. sırada. 6 maçtır kazanamayan Tuzlaspor ise 24 puanla 10. basamakta.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4’üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Fofana’nın içeri çevirdiği topa düzgün vuran Yasin’in şutu ağlarla buluştu: 1-0.

30’uncu dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ali Ülgen’in kafayla indirdiği topa vuran Cihan’ın şutu üstten auta çıktı.

33’üncü dakikada Diack’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kutay’ın ağlara giden şutu ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

43’üncü dakikada Safa’nın kullandığı köşe vuruşuna yükselen İsmail, skora dengeyi getirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

57’nci dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Tomane’nin sert şutu kaleci Mikulic’te kaldı.

64’üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin’in şutu direğe çarparak auta çıktı.

74’üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Bardhi’nin pasıyla topla buluşan Rotman’ın şutu üstten auta gitti.

84’üncü dakikada Cihan’ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Yasin, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

85’inci dakikada sağdan Erhan’ın ortasına uzak direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Ahmet, maça yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Suat Güz

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali Ülgen (Dk. 46 Melih Okutan), Hüseyin (Dk. 62 Semih), Yunus Emre, Cihan, Tomane, Alaaddin, Yasin, Soner, Berk, Fofana

TUZLASPOR: Mikulic, İsmail, Rotman, Bardhi, Diack, Selçuk (Dk.62 Ahmet), Erhan, Safa, Posmac, Emre, Kutay

GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 84 Yasin (Yılport Samsunspor), Dk. 43 İsmail, Dk. 85 Ahmet (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Alaaddin (Yılport Samsunspor), Erhan (Tuzlaspor)