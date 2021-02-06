(ÖZET) Samsunspor-Bandırma maç sonucu: 3-1

Samsunspor TFF 1. Lig'in açılış maçında Bandırma'ya sahasında şans tanımadı. Ertuğrul Sağlam'ın cezasında antrenör Gökhan Geylani yönetiminde çıktıkları maçta Kırmızı-Beyazlılar 6'da Kerem Can’ın pasında Burak'ın golüyle öne geçti: 1-0. 10'da Rayo Serna'nın kullandığı kornerde Orhan karşılık verdi: 1-1. Dakika 61 ve 63'te Coureur ile direğe direğe takılan Karadeniz ekibinde 74'te İlyas Kubilay Yavuz ceza sahasının dışından şutunda Samsun’u yine öne geçirdi: 2-1. Bandırma beraberlik için risk alırken, 90+5'te Hamroun'un topla buluşturduğu Mathias Coureur skoru ilan eden golü attı: 3-1.