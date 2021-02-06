(ÖZET) Samsunspor-Bandırma maç sonucu: 3-1
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Kırmızı-Beyazlılar, Bandırma'ya şans tanımadı, sahasında üst üste 4. kez kazandı. Ev sahibi ekip; Burak Çalık, İlyas Kubilay Yavuz ve Mathias Coureur'un golleriyle zafere ulaştı.
Samsunspor TFF 1. Lig'in açılış maçında Bandırma'ya sahasında şans tanımadı. Ertuğrul Sağlam'ın cezasında antrenör Gökhan Geylani yönetiminde çıktıkları maçta Kırmızı-Beyazlılar 6'da Kerem Can’ın pasında Burak'ın golüyle öne geçti: 1-0. 10'da Rayo Serna'nın kullandığı kornerde Orhan karşılık verdi: 1-1. Dakika 61 ve 63'te Coureur ile direğe direğe takılan Karadeniz ekibinde 74'te İlyas Kubilay Yavuz ceza sahasının dışından şutunda Samsun’u yine öne geçirdi: 2-1. Bandırma beraberlik için risk alırken, 90+5'te Hamroun'un topla buluşturduğu Mathias Coureur skoru ilan eden golü attı: 3-1.