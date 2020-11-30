ÖZET Samsun-Tuzlaspor maç sonucu: 2-0

Teknik direktörü Ertuğrul Sağlam’ın Kovid 19 nedeniyle takımdan ayrı kaldığı süreçte en kritik viraja giren Samsunspor, Karadeniz derbisinde Giresun karşısında aldığı 1 puandan sonra evinde Tuzlaspor’u ağırladı. Puan tablosunda kendisinin üstünde yer alan rakibine karşı mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Kırmızı-Beyazlılar, başından sonuna üstün bir oyun sergilerken hedefe ulaştı. 16. dakikada Erhan Kartal’ın ortasında Guido’nun vurduğu kafayla öne geçen Samsunspor, 59’da ise stoperi Yalçın’la farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde sonuç değişmeyince sahadan istediğini alan taraf Samsunspor oldu.

Tuzla kan kaybediyor

Zirve yarışındaki rakipleri Adana Demir ve İstanbul’un puan kaybettiği haftada puan tablosunda üzerinde bulunan Tuzlaspor’u evine eli boş yollamayı başaran Ertuğrul Sağlam’ın takımı puanını 20’ye çıkarmayı başardı. Geçen hafta evinde Bandırma’dan 6 gol yiyen İstanbul ekbi ise bir önemli kayıp daha yaşarken haftayı 18 puanla tamamladı.