ÖZET | Sampdoria - Milan maç sonucu: 1 - 2
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Serie A'nın 10.haftasına deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 yenmeyi başardı. Kessie (p) ve Samu Castillejo'nun golleriyle galip gelen Milan, 26 puanla zirvede yer aldı
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, bu sezon Serie A'da müthiş bir performans sergiliyor. Sezonun 10.haftasında deplasmanda Sampdoria ile karşılaşan Milan sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sezon deplasmanda oynadığı beş maçı da kazanan Milan, böylece puanını 26 yaptı ve en yakın rakibine 5 puan fark atıp liderliğini korudu. Milan aynı zamanda son yıllarda üst üste şampiyonluk yaşayan Juventus'un 6 puan önünde yer alıyor