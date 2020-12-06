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ÖZET | Sampdoria - Milan maç sonucu: 1 - 2

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Serie A'nın 10.haftasına deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 yenmeyi başardı. Kessie (p) ve Samu Castillejo'nun golleriyle galip gelen Milan, 26 puanla zirvede yer aldı

06 Aralık 2020, Pazar 23:24 Son Güncelleme:
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ÖZET | Sampdoria - Milan maç sonucu: 1 - 2

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, bu sezon Serie A'da müthiş bir performans sergiliyor. Sezonun 10.haftasında deplasmanda Sampdoria ile karşılaşan Milan sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı beş maçı da kazanan Milan, böylece puanını 26 yaptı ve en yakın rakibine 5 puan fark atıp liderliğini korudu. Milan aynı zamanda son yıllarda üst üste şampiyonluk yaşayan Juventus'un 6 puan önünde yer alıyor

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