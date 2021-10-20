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(ÖZET) Salzburg-Wolfsburg maç sonucu: 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta maçında Salzburg, konuk ettiği Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti ve 7 puanla liderliğini sürdürdü. Wolfsburg ise 2 puanla 3. sırada kaldı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 22:02 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Salzburg-Wolfsburg maç sonucu: 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta maçında Salzburg, Wolfsburg'u konuk etti. Red Bull Arena'da oynanan ve Daniele Orsato'nun yönettiği maçı 3-1 kazanan Salzburg, 7 puanla liderliğini sürdürdü. 

Matthias Jaissle'nin öğrencilerine galibiyeti getiren gollerİ 3. dakikada Karim Adeyemi ile 65. ve 77. dakikalarda Noah Okafor'dan geldi. 2 puanla 3. sırada kalan Wolfsburg'a ise 15. dakikada Lukas Nmecha'nın attığı gol puan için yeterli olmadı.



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