(ÖZET) Salernitana - Inter maç sonucu: 0-5

Serie A'nın 18. haftasında Inter deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya geldi. Sahadan 5-0'lık galibiyet ile ayrılan Inter, üst üste 6. galibiyetini almayı başardı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Perisic, 33. dakikada Dumfries, 51. dakikada Alexis Sanchez, 77. dakikada Lautaro Martinez ve 87. dakikada Gagliardini kaydetti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Perisic'in ve Alexis Sanchez'in gollerinin asistlerini yaparak başarılı performansını sürdürdü.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 6. galibiyetini alan ve son beş maçında kalesinde gol görmeyen Inter, puanını 43'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi. Salernitana ise üst üste 4. yenilgisini alarak 8 puanda kaldı.



