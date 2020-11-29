ÖZET | Saint Etienne - Lille maç sonucu: 1 - 1

Ligue 1'in 12.hafta maçında Lille deplasmanda Saint Etienne ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncu Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başladığı ve 65.dakikada Ikone'nin attığı golde asist yaptığı maçın ardından 23 puana ulaşan Galtier yönetimindeki Lille averajla 2.sırada yer aldı.

Milli oyunculardan Yusuf Yazıcı son 22 dakika görev yaparken Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle fora giyemedi. Ligin köklü takımlarından Saint-Etienne ise 11 puan ve averajla 15.sırada haftayı tamamladı

FRANSA LIGUE 1 GÜNCEL PUAN DURUMU