ÖZET | Roma - Trabzonspor maç sonucu: 3-0

Abdullah Avcı yönetiminde yeni transferleriyle Süper Lig 'de 2'de 2 yapan Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımına farklı kaybetti. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, Jose Mourinho yönetimindeki güçlü rakibi karşısında 3-0 kaybetti ve Avrupa defterini bu sezon için kapattı. Trabzonspor'da yeni transferler Cornelius ve Bruno Peres sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.









Trabzonspor ile birlikte Sivasspor takımı da UEFA Konferans Ligi play-off aşamasını geçemedi ve gruplara kalma şansını kaybetti.





Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout (Dk. 78 Villar), Zaniolo (Dk. 79 El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan (Dk. 72 Perez), Abraham (Dk. 65 Shomurodov)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres (Dk. 71 Serkan Asan), Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen (Dk. 71 İsmail Köybaşı), Siopis (Dk. 67 Yusuf Sarı), Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Cornelius (Dk. 19 Djaniny)

Goller: Dk. 20 Cristante, Dk. 65 Zaniolo, Dk. 84 El Shaarawy (Roma)

Sarı kartlar: Dk. 38 Veretout, Dk. 90 1 Mancini (Roma), Dk. 39 Siopis, Dk. 85 Edgar le, Dk. 90 1 Djaniny (Trabzonspor)





Maçtan notlar

6.dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Cornelius sol ayağıyla vurdu top farklı biçimde auta gitti

11.dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu kaleye yöneldi ama auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 19.dakikada oyunda Cornelius çıktı yerine Djaniny girdi

GOL! 20.dakikada Roma, Cristante ile 1-0 öne geçti. İtalyan oyuncu ceza sahası dışından sert vurdu şutu köşeden filelere gitti

24.dakikada Tammy Abraham pasını verdi Pellegrini bekletmeden vurdu şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

35.dakikada Mkhitaryan ceza sahası dışından vurdu şutu dışarı gitti

SARI KART! 40.dakikada Siopis hakemden sarı kart gördü

İlk yarıyı Jose Mourinho yönetimindeki Roma 1-0 üstün bitirdi





İkinci yarı başladı. Devre arasında oyundan Gervinho çıktı yerine Abdülkadir Ömür girdi

SON ANDA! 48.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Vitor Hugo kafayı vurdu kaleci Patricio son anda topu çıkardı

DİREKTEN DÖNDÜ! 53.dakikada Tammy Abraham sağ kanattan gelen topa iyi yükseldi kafa şutu direkten döndü

57.dakikada Djaniny'nin şutu savunmadan döndü

YİNE PATRICIO! 62.dakikada savunmadan seken topa Marek Hamsik nefis vurdu kaleci Rui Patricio yine çıkardı

GOL! 65.dakikada Roma, Zaniolo ile 2-0 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Zaniolo kaleci Uğurcan'ın altında golü attı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 67.dakikada oyundan Siopis çıktı yerine Yusuf Sarı girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 72.dakikada oyundan Peres ve Trondsen çıktı yerlerine İsmail ve Serkan Asan girdi

GOL! 84.dakikada Roma, El Shaarawy ile 3-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahbasına giren El Shaarawy kaleci Uğurcan'ın sağında golü attı









Roma - Trabzonspor maçı ilk 11'leri...

Roma: Patricio, Karsdrop, Ibanez, Mancini, Susperreguy, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Tammy Abraham

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius



