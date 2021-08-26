ÖZET | Roma - Trabzonspor maç sonucu: 3-0
UEFA Konferans Ligi Play-Off aşamasında ilk maçı evinde 2-1 kaybeden Trabzonspor, Roma'da da rakibine diş geçiremedi. Jose Mourinho'nun ekibi karşısında 3-0 kaybeden Trabzonspor hem Avrupa Kupaları defteri kapattı hem de Cornelius ve Peres gibi oyuncuların sakatlığı nedeniyle üzüldü.
Abdullah Avcı yönetiminde yeni transferleriyle Süper Lig 'de 2'de 2 yapan Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımına farklı kaybetti. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, Jose Mourinho yönetimindeki güçlü rakibi karşısında 3-0 kaybetti ve Avrupa defterini bu sezon için kapattı. Trabzonspor'da yeni transferler Cornelius ve Bruno Peres sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
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Trabzonspor ile birlikte Sivasspor takımı da UEFA Konferans Ligi play-off aşamasını geçemedi ve gruplara kalma şansını kaybetti.
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Stat: Roma Olimpiyat
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)
Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout (Dk. 78 Villar), Zaniolo (Dk. 79 El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan (Dk. 72 Perez), Abraham (Dk. 65 Shomurodov)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres (Dk. 71 Serkan Asan), Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen (Dk. 71 İsmail Köybaşı), Siopis (Dk. 67 Yusuf Sarı), Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Cornelius (Dk. 19 Djaniny)
Goller: Dk. 20 Cristante, Dk. 65 Zaniolo, Dk. 84 El Shaarawy (Roma)
Sarı kartlar: Dk. 38 Veretout, Dk. 90 1 Mancini (Roma), Dk. 39 Siopis, Dk. 85 Edgar le, Dk. 90 1 Djaniny (Trabzonspor)
Maçtan notlar
6.dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Cornelius sol ayağıyla vurdu top farklı biçimde auta gitti
11.dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu kaleye yöneldi ama auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 19.dakikada oyunda Cornelius çıktı yerine Djaniny girdi
GOL! 20.dakikada Roma, Cristante ile 1-0 öne geçti. İtalyan oyuncu ceza sahası dışından sert vurdu şutu köşeden filelere gitti
24.dakikada Tammy Abraham pasını verdi Pellegrini bekletmeden vurdu şutu kaleci Uğurcan'da kaldı
35.dakikada Mkhitaryan ceza sahası dışından vurdu şutu dışarı gitti
SARI KART! 40.dakikada Siopis hakemden sarı kart gördü
İlk yarıyı Jose Mourinho yönetimindeki Roma 1-0 üstün bitirdi
İkinci yarı başladı. Devre arasında oyundan Gervinho çıktı yerine Abdülkadir Ömür girdi
SON ANDA! 48.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Vitor Hugo kafayı vurdu kaleci Patricio son anda topu çıkardı
DİREKTEN DÖNDÜ! 53.dakikada Tammy Abraham sağ kanattan gelen topa iyi yükseldi kafa şutu direkten döndü
57.dakikada Djaniny'nin şutu savunmadan döndü
YİNE PATRICIO! 62.dakikada savunmadan seken topa Marek Hamsik nefis vurdu kaleci Rui Patricio yine çıkardı
GOL! 65.dakikada Roma, Zaniolo ile 2-0 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Zaniolo kaleci Uğurcan'ın altında golü attı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 67.dakikada oyundan Siopis çıktı yerine Yusuf Sarı girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 72.dakikada oyundan Peres ve Trondsen çıktı yerlerine İsmail ve Serkan Asan girdi
GOL! 84.dakikada Roma, El Shaarawy ile 3-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahbasına giren El Shaarawy kaleci Uğurcan'ın sağında golü attı
Roma - Trabzonspor maçı ilk 11'leri...
Roma: Patricio, Karsdrop, Ibanez, Mancini, Susperreguy, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Tammy Abraham
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius