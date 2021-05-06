ÖZET | Roma - Manchester United maç sonucu: 3-2

UEFA Avrupa Lig Yarı Final ikinci maçında Roma, sahasında ağırladığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. İlk maçta 6-2'lik bir galibiyet alan Manchester United, finale yükselmeyi başardı.

Roma'nın golleri 57. dakikada Edin Dzeko, 60. dakikada Bryan Cristante ve 83. dakikada Nicola Zalewski'den gelirken United'ın 2 golü de 39. ve 68. dakikalarda Edinson Cavani'den geldi. İlk maçta da 2 gol atan Cavani, yarı final eşleşmesinde attığı 4 golle takımını finale taşıdı.

Manchester United'ın finaldeki rakibi ise ilk maçta evinde 2-1 mağlup ettiği Arsenal ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Villarreal oldu. İki takım arasındaki final mücadelesi, 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya’daki Gdansk Stadı’nda oynanacak.





Maçtan dakikalar

GOL | 39. dakikada Manchester United'da Fred'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Edinson Cavani, topu ağlara göndererek takımını öne geçiren isim oldu: 0-1.

GOL | 57. dakikada Roma'da sol kanattan yapılan ortayı Pedro, sağ kanattan tekrar içeri çevirirken Edin Dzeko kafa vuruşuyla takımına eşitliği getirdi: 1-1.

GOL | 60. dakikada Roma'da Pellegrini'nin kazandığı topta Cristante, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1.

GOL | 68. dakikada Roma, yine Edinson Cavani'yi durduramadı. Bruno Fernandes'in sol kanattan yaptığı ortada bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Cavani, skoru eşitledi: 2-2.

GOL | 83'te Roma'da Davide Santon'un soldan yaptığı ortada arka direkte gelişine vuruşunu yapan Roma'nın genç oyuncusu Nicola Zalewski, yeniden takımnını öne geçirdi: 3-2.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Roma, mücadeleden 3-2'lik sonuçla galip ayrıldı.

Roma - Manchester United ilk 11'ler:

Roma: Mirante, Karsdorp, Smalling, Ibane, Bruno Peres, Cristante, Mancini, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Van de Beek, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Cavani