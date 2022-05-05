(ÖZET) Roma - Leicester City maç sonucu: 1-0
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, sahasında İngiliz temsilcisi Leicester City'yi konuk etti. 1-1'lik eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında Roma, rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. İtalyan temsilcisi finalde Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final heyecanı yaşandı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma 1-1'lik eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında sahasında İngiliz temsilcisi Leicester City'yi konuk etti. Sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Roma adını finale yazdırdı.
Stadio Olimpico'da oynanan maça taraftarının da desteği ile hızlı başlayan Roma, 11. dakikada Tammy Abraham kaydettiği golle maçı kazanmasını bildi.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1522325649679134720
Leicester City'de Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, maçta yedekler arasında bulunurken, süre alamadı.
Finale yükselen İtalyan ekibi, finalde Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'un rakibi oldu.
Konferans Ligi finali ne zaman, nerede?
UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena’da oynanacak.