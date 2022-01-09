(ÖZET) Roma-Juventus maç sonucu: 3-4

İtalya Serie A'nın 21. hafta mücadelesinde Roma sahasında Juventus'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada 3-1 geriye düşen Juventus, 4-3'lük skorla galip gelmeyi başararak muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmaya ev sahibi Roma hızlı başladı ve 11. dakikada Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. 18. dakikada Juventus Dybala ile skora dengeyi getirdi. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçilen maçın 2. yarısında ise adeta gol düellosu vardı.

48. dakikada Mkhitaryan ile 2-1 öne geçen Roma, 53. dakikada Pellegrini'nin serbest vuruştan kaydettiği güzel golle farkı 2'ye yükseltti. 70. dakikada Locatelli ile farkı yeniden 1'e indiren Juventus, 72. dakikada Kulusevski ve 77. dakikada De Sciglio'nun golleri ile 4-3 öne geçerek muhteşem bir geri dönüşe imza attı.





Roma şans tepti

81. dakikada Juventus'tan Matthijs de Ligt 2. sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, Roma'da Pellegrini 83. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 38'e yükseltirken, Roma ise 32 puanda kaldı.



