(ÖZET) Roma - Feyenoord maç sonucu: 1-0

UEFA'nın ilk kez hayata geçirdiği 3. kupası Konferans Ligi'nde ilk şampiyon bu gece belli oldu. Dev mücadelede Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda ekibi Feyenoord ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan temsilcisi Roma karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maçtan Roma 1-0'lık galibiyet ile ayrılarak kupaya uzanan taraf oldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'nin ev sahipliği yaptığı maçın ilk bölümleri dengede geçerken, eşitliği 32. dakikada Nicolo Zaniolo ile Roma bozdu ve karşılaşmada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, ikinci yarı hızlı başladı. Feyenoord üst üste 2 kez direğe takılarak beraberliğe çok yaklaştı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmazken Roma, kupayı müzesine götürmeye hak kazandı.

Feyenoord forması giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü, maça ilk 11'de başlarken 88'inci dakikada yerini Patrik Walemark'a bıraktı.

Mourinho, tarihe geçti

Roma'nın 1965'te kazandığı Fuar Şehirler Kupası (Önce UEFA Kupası daha sonra Avrupa Ligi adını aldı.) dışında bugüne kadar Avrupa'da zaferi yoktu. Daha önce Avrupa Ligi (Porto ve Manchester United) ve Şampiyonlar Ligi (Porto ve Inter) kupalarını 2'şer kez kaldıran Jose Mourinho, İtalyan temsilcisi ile Konferans Ligi'ni de kazanarak UEFA'nın kulüpler bazındaki tüm kupalarını alan ilk teknik adam oldu.

Maçtan dakikalar

2'| Feyenoord'un atağında Malacia ceza sahası dışından ortasını gönderdi. Araya giren Roma savunması topu uzaklaştırdı.

8'| Roma'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta, Karsdorp ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Feyenoord savunması pozisyona engel oldu.

Oyuna devam edemedi

16'| Roma'da sakatlık geçiren Mkhitaryan, oyuna devam edemedi. Mkhitaryan'ın yerine Sergio Oliveira, oyuna dahil oldu.

20'| Hollanda temsilcisinde sağ kanattan dip çizgiye inen Nelson orta açmak istedi. Önce Roma savunmasına seken top sonrasında futbolcuya da çarparak auta çıktı.

29'| Dessres'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta savunmadan seken top kaleci Patricio'da kaldı.

Roma öne geçti

GOL | Roma 32. dakikada Zaniolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mancini'nin yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Zaniolo, sol ayağıyla şutunu gönderdi ve fileleri havalandırdı.

35'| Roma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Pellegrini ortasını yaptı. Arka direkte topa yükselen Smalling'in kafa vuruşunda savunmadan seken top kaleci Bijlow'da kaldı.

41'| Feyenoord'da Milli futbolcu Orkun Kökçü, ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Kaleci Patricio topu 2 hamlede kontrol etti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Roma'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Direkten döndü

47'| Feyenoord gole çok yaklaştı. Orkun Kökçü'nün şağ kanattan yaptığı ortada ön direkte Mancini'den seken top direkten oyun alanına geri döndü. Ardından topu önünde bulan Til'in şutunda kaleci Patricio gole izin vermedi.

Bir direk daha

50'| Feyenoord bir kez daha direğe takıldı. Malacia'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Patricio son anda topu çelmeyi başardı. Seken top direğe çarparak kornere gitti.

59'|Hollanda ekibinde Orkun Kökçü'nün ceza sahası içi sol çaprazından kaleye gönderdiği şut, Roma savunmasından Smalling'e çarparak uzaklaştı.

62'| Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Nelson, kaleye şutunu gönderdi. Savunmanın araya girmesi ile birlikte top kornere çıktı.

73'| Roma'da Veretout sağ çaprazdan şansını denedi. Kaleci Bijlow topu çıkarmayı başardı.

81'| Sağ kanattan ceza sahasına yönelen Dessers, sol ayağı ile vuruşunu yaptı. Araya giren savunma gole izin vermedi.

86'| Ceza sahası içerisinde topla buluşan Pellegrini'nin vuruşunda Feyenoord'un file bekçisi Bijlow topu çıkarmayı başardı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Roma, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Roma - Feyenoord 11'ler:

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Senes, Malacia, Aursnes, Orkun Kökçü, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra