(ÖZET) Roma - Ajax maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin en dikkat çeken eşleşmesinde Roma ile Ajax, yarı final için kozlarını paylaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Roma, avantajla çıktığı maçtan mutlu ayrıldı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Ajax, Brian Brobbey'in golüyle öne geçti. 72. dakikada sahneye çıkan Roma'nın Bosnalı golcü Edin Dzeko, skoru belirledi. 1-1 sona eren 90 dakikanın ardından yarı finale yükselen Roma, Manchester United'ın rakibi oldu.