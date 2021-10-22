ÖZET | Rizespor - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor 'la Kasımpaşa Süper Lig 'de 10. hafta maçında karşılaştı. Mücadeleyi Selim Ay'ın son saniyede gelen golü ile Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 11. dakikada Cemali Sertel ve 100. dakikada Selim Ay atarken konuk ekibin golünü ise penaltıdan 62. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Çaykur Rizespor bu galibiyetle sezonun ilk galibiyetini aldı. Kasımpaşa ise kazanamama serisini 8 maça çıkarttı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

GOOOL | Çaykur Rizespor Cemali Sertel'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti...

17. dakika | Deniz Hümmet rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

31. dakika | Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Deniz Hümmet tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi...

PENALTI | VAR incelemesi sonucunda maçın hakemi Hüseyin Göçek Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi.

GOOOL | 62. dakikada Umut Bozok penaltıdan topu ağlara gönderdi ve Kasımpaşa 1-1'i yakaladı deplasmanda.

GOOOL | 100. dakikada Selim Ay maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Boldrin, Dabo, Deniz Hümmet, Pohjanpalo, Phiri, Fabricio, Bolasie, Cemali

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Bruma, Sadiku, Travnik, Mortadha, Jorgensen, Tarkan Serbest, Umut Bozok, Brecka, Hadergjonaj



