ÖZET | Rizespor - Göztepe maç sonucu: 3-2

Süper Lig 'de 12. hafta maçında Rizespor sahasında Göztepe 'yi konuk etti.
4. dakikada Fernando’nun pasında Boldrin’in gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.
15. dakikada Boldrin sağ kanattan ceza sahasına ortaladı ancak hiçbir takım arkadaşı topa dokunamadı.
20. dakikada Berkan Emir’in yaklaşık 30 metreden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.
33. dakikada altıpas içinde topla buluşan Alpaslan Öztürk’ün vuruşunda top auta çıktı.
45+3. dakikada Rizespor, Boldrin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
58. dakikada Rizespor, Konrad Michalak'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
66. dakikada Göztepe, Yalçın Kayan'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi.
81. dakikada Göztepe, Napoleoni'nin golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı.
90+4. dakikada Rizespor, Skoda'nın attığı golle 3-2 öne geçti.
Rizespor konuk ettiği Göztepe'yi uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.