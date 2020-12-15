ÖZET | Rizespor - Eskişehirspor maç sonucu: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Rizespor ile Eskişehirspor, tur için kozlarını paylaşıyor. Ecel terleri döktüğü maçta Göztepe 'yi 3-2 mağlup eden Rizespor, çıkışını sürdürüp Eskişehirspor engelini de aşmanın peşinde olacak. Ligde zor günler geçiren Es-Es ise, zorlu deplasmanda tur biletini kapmanın ve moral depolamanın hesaplarını yapıyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

5. dakikada Rizespor, Kemal Rüzgar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

12. dakikada Çaykur Rizespor, Samudio'nun golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

15. dakikada Çaykur Rizespor, Tunay Torun'un golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

İlk yarı Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda gol olmayınca Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.