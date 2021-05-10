ÖZET | Rennes - PSG maç sonucu: 1-1 | Lille en az 4 puan alırsa şampiyon...
Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren PSG, deplasmanda Rennes ile 1-1 berabere kaldı. Milli yıldızlar Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille'in 3 puan gerisinde kalan Paris Saint-Germain, son iki haftaya moralsiz girdi.
PSG, Ligue 1'in 36.haftasında büyük bir kayıp yaptı. Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes ile 1-1 berabere kaldı ve iki puan yitirdi.
Milli yıldızlar Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille böylece zirvede 3 puan fark yaptı. Mbappe'nin forma giymediği maçta puan kaybeden PSG, son iki haftaya biraz daha moralsiz girdi.
Paris Saint-Germain maçın 45.dakikasında Neymar ile öne geçerken Rennes maçın 70.dakikasında Guirassy ile skoru eşitledi. Maçın 90.dakikasında PSG takımından Kimpembe kırmızı kart gördü
Lille kalan iki maçta en az 4 puan alırsa şampiyon olacak. Lille böylece 2010-11 sezonundan sonra ilk kez Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmış olacak. PSG ise son 8 sezonda ikinci kez zirveyi kaptırmış olacak