PSG, Ligue 1'in 36.haftasında büyük bir kayıp yaptı. Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes ile 1-1 berabere kaldı ve iki puan yitirdi.

Milli yıldızlar Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille böylece zirvede 3 puan fark yaptı. Mbappe'nin forma giymediği maçta puan kaybeden PSG, son iki haftaya biraz daha moralsiz girdi.

LIGUE 1 PUAN DURUMU

Paris Saint-Germain maçın 45.dakikasında Neymar ile öne geçerken Rennes maçın 70.dakikasında Guirassy ile skoru eşitledi. Maçın 90.dakikasında PSG takımından Kimpembe kırmızı kart gördü

LILLE'İN KALAN MAÇLARI

PSG'İN KALAN MAÇLARI

Lille kalan iki maçta en az 4 puan alırsa şampiyon olacak. Lille böylece 2010-11 sezonundan sonra ilk kez Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmış olacak. PSG ise son 8 sezonda ikinci kez zirveyi kaptırmış olacak