(ÖZET) Rennes - Fenerbahçe maç sonucu: 2-2

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes ile karşılaştı. Temsilcimiz, ilk maçta Dinamo Kiev'i ağırlamış ve Ukrayna ekibini 2-1'le geçmişti. Teknik direktör Bruno Genesio'lu Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

Fenerbahçe etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen 2 dakika arayla kalesinde gördüğü gollerle bir anda 2-0 gertiye düştü. Sarı Lacivertliler pes etmedi ve geri dönüşe imza atarak sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı ve zorlu deplasmandan bir puanı çıkarmayı bildi.

Fransa'da sahaya atılan patlayıcı maddeler yüzünden, Rennes - Fenerbahçe maçı gecikmeli başladı.

Mücadelenin 14. dakikasında paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gustavo Henrique'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

15. dakikada Rennes gole yaklaştı. Martin Terrier'in arka direğe gönderdiği topa Amine Gouiri'nin vuruşu yandan auta gitti. Sonrasında da pozisyon için ofsayt bayrağı havya kalktı.

Maçta dakikalar 24'ü gösterdiğinde Rennes tehlikeli geldi. Martin Terrier'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Benjamin Bourigeaud'un vuruşu yandan auta gitti.

Gol iptal

Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. İrfan Can Kahveci'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Üst üste ataklar

42. dakikada temsilcimiz Fenerbahçe tehlikeyi yaratan taraf oldu. Lincoln'ün ceza sahası içine gönderdiği iyi ortada Joshua King istediği vuruşu yapamayınca top Mandanda'da kaldı.

Maçın 44. dakikasında bu kez Joshua King uzaktan kaleyi denedi. Sağ çaprazda boş pozisyonda topla buluşan Joshua King, pas atacak arkadaşını bulamayınca kaleyi denedi ama top üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Üst üste goller

GOL | 52. dakikada Rennes golü buldu. Martin Terrier ile 1-0 öne geçti. Savunma arkamıza atılan topta Martin Terrier karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

GOL | 54. dakikada Rennes bir kez daha skoru buldu. Yine savunma arkasına atılan topta bir önceki golün asistini yapan Lovro Majer, karşı karşıya pozisyonda Altay'ı geçerek topu boş ağlara gönderdi.





İlgili Haberler Fenerbahçe'de Luan Peres şoku yaşanıyor





Luan Peres sakatlandı

Fenerbahçe'de Luan Peres, golden sonra ayağını direğe çarptı ve sakatlandı. Brezilyalı stoper sedyeyle oyun dışına çıkarıldı. Brezilyalı savunmacının yerine Alioski oyuna girdi.

İrfan Can umutlandırdı

GOL | 60. dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı bire indirdi. İrfan Can ceza sahası dışından sol ayağıyla müthiş vurdu ve top ağlara gitti. İrfan Can Kahveci, Rennes filelerine gönderdiği golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.

Mücadelenin 69. dakikasında Attila Szalai, ceza sahasına doldurdu, savunma karşıladı. Dönen topu İrfan Can tamamlamak istedi ama top yandan auta gitti.

Altay'dan müthiş kurtarış

Mücadelenin 74. dakikasında Altay Bayındır, Rennes'nin farkı açmasına izin vermedi. Rennes'te Benjamin Bourigeaud ceza sahası içinden vuruşunu yaptı. Kaleci Altay çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.

77'de Fenerbahçe penaltı bekledi. Sağdan Ismail'in pasında topla buluşan Pedro dönmek istedi ve yerde kaldı. Penaltı beklediğimiz pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi.

Mücadelede dakikalar 80'i gösterdiğinde Fenerbahçe'de Alioski, soldan hareketlenen İrfan'ı düşündü top kaybı geldi. Rennes'in yakaladığı hızlı hücumda Attila Szalai araya girdi ve tehlikeyi önledi.

Kırmızı kart

83. dakikada Rennes'de Traore, İrfan Can Kahveci'ye tokat attı. VAR izlemesinin ardından hakem Rennes'in kaptanı Traore'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

89'da Fransızlar tehlikeli geldi. Rennes'de Doku ile Alioski ikili mücadeleye girdi. Hakem faulü Fransızlara verdi. Doue'nin kullandığı serbest vuruş kaleci Altay'da kaldı.

Penaltı ve gol

GOL | 90+1. dakikada Fenerbahçe'de Valencia ceza sahası içinde Benjamin Bourigeaud'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Enner Valencia'nın golüyle beraberliği yakaladık. Topun başına geçen Enner Valencia gole çevirmeyi başardı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşma sona erdi. Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Roazhon Park

HAKEMLER: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko

RENNES: Mandanda - Traore, Theate, Rodon, Melling, Bourigeaud, Ugochukwu (Dk.78 Doku), Majer (Dk.78 Tait), Sulemana (Dk.64 Doue), Gouiri (Dk.64 Turuffert), Terrier (D.74 Abline)

FENERBAHÇE: Altay - Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Peres (Dk.57 Alioski), Lincoln (Dk.67 Emre Mor), İsmail, Mert Hakan (Dk.87 Rossi), İrfan Can, King (Dk.66 Joao Pedro), Batshuayi (Dk.66 Valencia)

GOLLER: Dk.52 Terrier, Dk.54 Majer (Rennes) - Dk.60 İrfan Can, Dk.90+2 (P) Valencia (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk.81 Traore (Rennes)

SARI KARTLAR: Majer, Bourigeaud, Theate (Rennes) - Pedro (Fenerbahçe)