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(ÖZET) Real Sociedad-Real Madrid maç sonucu: 0-2

İspanya La Liga 16. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad'ı Vinicius Junior ve Luka Jovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

05 Aralık 2021, Pazar 00:55 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Real Sociedad-Real Madrid maç sonucu: 0-2


La Liga'da lider Real Madrid, Real Sociedad'ın konuğu oldu. 

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci yarısının hemen başında Madrid 1-0 öne geçti. 47. dakikada Jovic'in asistinde Vinicius Junior fileleri havalandırdı.

57'de ilk golün asistini yapan Jovic bu kez sahneye çıktı ve skor 2-0 oldu. Maçta başka gol olmadı ve Real Madrid deplasmandan galibiyetle dönerken puanını da 39'a yükseltti, Sociedad ise 29 puanda kaldı.

Real Madrid, Carlo Ancelotti yönetiminde ligde üst üste 6. maçınıda kazandı.

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