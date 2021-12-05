(ÖZET) Real Sociedad-Real Madrid maç sonucu: 0-2





La Liga'da lider Real Madrid, Real Sociedad'ın konuğu oldu.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci yarısının hemen başında Madrid 1-0 öne geçti. 47. dakikada Jovic'in asistinde Vinicius Junior fileleri havalandırdı.

57'de ilk golün asistini yapan Jovic bu kez sahneye çıktı ve skor 2-0 oldu. Maçta başka gol olmadı ve Real Madrid deplasmandan galibiyetle dönerken puanını da 39'a yükseltti, Sociedad ise 29 puanda kaldı.

Real Madrid, Carlo Ancelotti yönetiminde ligde üst üste 6. maçınıda kazandı.