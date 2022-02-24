(ÖZET) Real Sociedad - RB Leipzig maç sonucu 1-3
UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanç maçında İspanyol temsilcisi Real Sociedad, sahasında Almanya ekibi RB Leipzig'i ağırladı. 2-2'nin rövanşında sahadan 3-1'lik skorla ayrılan RB Leipzig, turu geçmeyi başardı.
UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanç maçında İspanyol temsilcisi Real Sociedad, sahasında Almanya ekibi RB Leipzig'i ağırladı. 2-2'nin rövanşında sahadan 3-1'lik skorla ayrılan RB Leipzig son 16 turuna adını yazdırdı.
RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Orban, 59. dakikada Silva ve 89. dakikada penaltıdan Forsberg kaydetti. Real Sociedad'ın golünü ise 65. dakikada Zubimendi attı.
RB Leipzig aynı zamanda 39. dakika Silva ile bir penaltı atışından yararlanamadı.