(ÖZET) Real Sociedad - Barcelona maç sonucu: 2 - 2

La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldı. Katalan ekibi, ligde 4 hafta sonra puan kaybetti.

14 Aralık 2019, Cumartesi 12:52 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Real Sociedad - Barcelona maç sonucu: 2 - 2

La Liga'nın 17. hafta maçında Barcelona, Real Sociedad’ın konuğu oldu.

Karşılaşmada ev sahibi ekip, 12. dakikada Mikel Oyarzabal’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 38. dakikada Antoine Griezmann’ın kaydettiği golle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Maçın 49. dakikasında Luis Suarez, deplasmanda Barcelona’yı 2-1 öne geçirdi. Real Sociedad, bu gole 62. dakikada Alexander Isak ile karşılık verirken, mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla ligde 4 hafta sonra takılan Barcelona puanını 35’e, Real Sociedad ise 28’e çıkardı.

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