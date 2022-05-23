(ÖZET) Real Sociedad-Atletico Madrid maç sonucu: 0-2

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Atletico Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, ikinci yarıda Diego Simeone'nin öğrencileri iki gol buldu. 50'de Rodrige de Paul gol perdesini açtı, 69'da Angel Correa sahneye çıktı, uzatma anlarında da Jon Gurudi maçın skorunu belirledi: 2-1.

Real Sociedad'da eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth 71 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Real Madrid'in şampiyon olarak tamamladığı İspanya La Liga'yı Atletico Madrid 71 puanla 3. sırada tamamladı. Sociedad ise 62 puanda kaldı ancak ligi 6. sırada bitirerek Konferans Ligi bileti aldı.