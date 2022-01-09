(ÖZET) Real Madrid-Valencia maç sonucu: 4-1

İspanya La Liga'da Real Madrid, Valencia'yı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı Benzema'nın penaltı golüyle 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise gol yağmuru vardı. Los Galacticos'un Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior 52 ve 61. dakikada attğı iki golle skoru 3-0'a getirdi. 76. dakikada Valencia'da Gonçalo Guedes farkı ikiye indirse de maçtaki son sözü Fransız golcü Karim Benzema söyledi ve mücadele 4-1 sona erdi.

Bu skorun ardından Real Madrid 49 puana yükselerek liderliğini sürdürürken Valencia 28 puanda kaldı.