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(ÖZET) Real Madrid-Valencia maç sonucu: 4-1

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Valencia'yı 4-1 mağlup etti. Madrid'İn gollerini Benzema(2) ve Vinicius Junior(2) atarken Valencia'nın tek golünü Gonçalo Guedes attı.

09 Ocak 2022, Pazar 01:43 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Real Madrid-Valencia maç sonucu: 4-1

İspanya La Liga'da Real Madrid, Valencia'yı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı Benzema'nın penaltı golüyle 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise gol yağmuru vardı. Los Galacticos'un Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior 52 ve 61. dakikada attğı iki golle skoru 3-0'a getirdi. 76. dakikada Valencia'da Gonçalo Guedes farkı ikiye indirse de maçtaki son sözü Fransız golcü Karim Benzema söyledi ve mücadele 4-1 sona erdi.

Bu skorun ardından Real Madrid 49 puana yükselerek liderliğini sürdürürken Valencia 28 puanda kaldı.

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