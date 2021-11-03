ÖZET Real Madrid-Shakhtar Donetsk maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Real Madrid, Shakhtar Donetsk'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Madrid, 14. dakikada Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı bininci gol oldu ve Fransız forvet tarihe geçti.

39'da konuk ekip Shakhtar Donetsk, Fernando ile beraberliği yakaladı ve devre 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda rakip kalede gol arayan Real Madrid, ilk golün asistini yapan Vinicius Junior'un ikinci asistine Benzema'nın daikinci golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 9'a yükseltti, Shakhtar ise 1 puanda kaldı.