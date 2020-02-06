(ÖZET) Real Madrid - Real Sociedad maç sonucu. 3-4

İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final maçında Real Madrid ve Real Sociedad, Santiago Bernabeu'a karşı karşıya geldi.

Maçın 22. dakikasında 21 yaşındaki genç yıldız Martin Odegaard Bask ekibini 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. 54. dakikada 21 yaşındaki bir başka yıldız Alexander Isak skoru Sociedad adına 2-0 yaptı.

Bu golden iki dakika sonra 56'da yine sahneye çıkan Alexander Isak skoru 3-0'a getirdi. 59'da Marcelo Real madrid adına farkı 2'ye indiren isim oldu.

69'da Isak'ın asistinde Merino farkı yeniden 3'e çıkardı.

79'da Vinicius Junior ve 90'da Nacho Fermnandez'in golleri ise Rea Madrid'e yeterli olmadı ve Kral'ın takımı Kral'ın kupasından elenmiş oldu!