(ÖZET) Real Madrid - PSG maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da PSG'yi konuk etti. Mücadeleye çok iyi başlayan Zidane'ın ekibi, henüz 17'de Karim Benzema ile öne geçti. İlk yarı tek golle kapanırken, PSG, ikinci yarıya Neymar hamlesiyle başladı.

Tempo yükselirken, Real Madrid 79'da farkı 2'ye çıkardı. Karim Benzema, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederken, Thomas Tuchel'in öğrencilerinin cevabı gecikmedi.

81'de Kylian Mbappe ile farkı 1'e indiren Fransız ekibi, 83'de Sarabia'nın harika golüyle eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından 13 puana yükselen PSG lider olarak, Real Madrid ise 8 puanla ikinci sırada bir üst tura çıkmayı garantiledi. Grupta oynanan diğer maçta temsilcimiz Galatasaray, Club Brugge'la 1-1 berabere kaldı.

A Grubu 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak Club Brugge - Real Madrid ve Paris Saint Germain - Galatasaray maçları ile tamamlanacak.

Kritik maçların ardından A Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- PSG / 13 puan

2- Real Madrid / 8 puan

3- Club Brugge / 3 puan

4- GALATASARAY / 2 puan