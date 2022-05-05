(ÖZET) Real Madrid - Manchester City maç sonucu: 3-1

Şampiyonlar Ligi'nde son finalist bu akşam belli oldu. Carlo Ancelotti yönetiminde La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, deplasmanda 4-3 yenildiği İngiliz ekibi Manchester City'yi Bernabeu'da ağırladı. La Liga'da şampiyonluğu ilan eden Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Pep Guardiola'nın çalıştırdığı son finalist Manchester City'yi 1-0 geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte İngiliz ekibini deviren Real Madrid, finalde Liverpool'un rakibi oldu.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçen maçın 73. dakikasında Riyad Mahrez maçtaki dengeyi bozdu ve Manchester City'yi öne geçirdi. 90. dakikada Real Madrid'den Rodrygo skoru 1-1'e getirirken, 90+1. dakikada yeniden fileleri havalandırarak takımını maçın içinde tuttu ve karşılaşmayı uzatmalara götürdü. Uzatmaların 95. dakikasında Benzema sahneye çıktı ve penaltıdan Madrid ekibini 3-1 öne geçiren golü ağlara gönderdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid adını finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?

2022 Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak.

Benzema’dan 15 gol

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon grup aşamasında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Real, son 16 turunda ilk maçı 1-0 kaybettiği Paris Saint-Germain’i sahasında 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Carlo Ancelotti’nin öğrencileri son 3 turda da Santiago Bernabeu’da geri dönüşe imza attı. Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, bu kulvarda ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Real Madrid taraftarlarından Benzema koreografisi

Dev maç öncesi Real Madrid taraftarları, bu sezon takımını attığı gollerle başarıdan başarıya ulaştıran Karim Benzema'yı unutmadı. Taraftarlar yıldız golcü için özel bir koreografi hazırladı. Açılan pankartta, "Avrupa'nın Kralı için bir başka sihirli akşam daha." ifadeleri yer aldı.

Maçtan dakikalar

4'| Real Madrid'in etkili geldiği hücumda, Carvajal sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Benzema kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

Kısa süreli gerginlik

8'| Real Madrid'den Luka Modric ile Manchester City'den Aymeric Laporte arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Maçın hakemi iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

12'| Real Madrid, Karim Benzema ile etkili geldi. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Valverde, yerden içeri çevirdi. Penaltı noktasına yakın bir bölgeden Benzema şutunu gönderdi. Top üstten auta çıktı.

19'| Savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Vinicius Junior, vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

20'| Manchester City gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Bernardo Siva, vuruşunu yaptı. Kaleci Courtois, son anda topu kornere çeldi.

23'| Manchester City'de Kevn De Bruyne'nin pasında Gabriel Jesus, ceza sahası yayı üzerinden şansını denedi. Top az farkla dışarı gitti.

27'| Ceza sahası sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Toni Kross, yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı. Baraja çarpan top kornere çıktı.

37'| Ceza sahası içinde topla buluşan Phil Foden, Kevin De Bruyne'ye doğru pasını gönderdi. Real Madrid savunması araya girerek pozisyonu engelledi.

40'| Manchester City'de Phil Foden ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Kaleci Courtois, topu çıkarmayı başardı.

42'| Sol kanattan savunma arkasına sarkan Karim Benzema, ceza sahasına girdi ve uzak köşeye şutunu gönderdi. Top üstten oyun alanını terk etti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

46'| Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Benzema, topu içeriye doğru çevirdi. Vinicius Junior'un dokunduğu top, yandan auta gitti.

51'| Vinicius Junior'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Luka Modric, şutunu gönderdi. Savunmaya çarpıp havalanan topu Ederson kurtarmak isterken elinden kaçırdı. Araya giren Manchester City savunması topu uzaklaştırdı.

60'| Sol kanattan gelişen Real Madrid atağında Vinicius Junior, ceza sahasına girerek ortasını yaptı. Araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

Manchester City öne geçti

GOL | Manchester City 73. dakikada Mahrez'in golüyle 1-0 öne geçti. İlkay Gündoğan, orta alandaki boşluğu harika gördü, Bernardo topla buluşup hızla yarı sahayı geçti ardından ceza alanı sağ çaprazındaki Mahrez'e bıraktı, Cezayirli yıldız ayak içiyle çok sert vuruyor, Courtais'i kapattığı köşeden avlıyor: City 1-0 önde. Madrid'in maçı uzatmalara götürmesi için şimdi 2 gole ihtiyacı var...

82'| Ceza sahası içinde topla buluşan Benzema vuruşunda vuruşunu yaptı. Kaleci Ederson topu çıkarmayı başardı.

86'| Cancelo ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Courtois, uzak köşeye uzanarak topa kurtardı.

87'| Sol kanattan gelişen Manchester City atağında Jack Grealish vuruşunu yaptı, İspanyol ekibinde Mendy topu çizgi üzerinde son anda çıkardı.

Real Madrid skora dengeyi getirdi

GOL | Real Madrid 90. dakikada Rodrygo'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Camavinga'nın ortasında Benzema topu içeriye doğru çevirdi. Kale sahası içinde topa dokunan Rodrygo, fileleri havalandırdı.

Madrid geri döndü!

GOL | Real Madrid 90+2. dakikada yeniden Rodrygo'nun bulduğu gol ile müthiş bir geri dönüşe imza attı. Sağ kanatta topla buluşan Carvajal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Asensio'nun kafasında seken topa Rodrygo kafa vuruşunu yaptı ve maçı uzatmalara götürdü.

Penaltı ve gol

GOL | 93. dakikada Benzema ceza sahası içerisinde Dias'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve Real Madrid penaltı kazandı. Topun başına geçen Karim Benzema, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 3-1 öne geçirdi.

98'| Zinchenko'nun sol kanattan ortasında Fernandinho vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

105+2'| Cancelo'nun sağ kanattan ortasında kaleci Courtois'dan seken topu Fernandinho, tamamlamak istedi. Top yandan auta çıktı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid adını finale yazdırdı.

Real Madrid - Manchester City 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Vinicius, Benzema.

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Foden, Jesus.