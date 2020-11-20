ÖZET | Real Madrid - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 94-74
Fenerbahçe Beko'nun İspanya kâbusu sonunda bitti! Sarı Lacivertliler, Barcelona ve Baskonia deplasmanlarının ardından Real Madrid karşısında da etkili olamadı ve 94-74'lük skorla farklı mağlup oldu. Temsilcimizde Jan Vesely ve Nando deColo'nun oynamadığı maçta Barthel de 22 sayıyla ön plana çıkan isim oldu. Real Madrid bu galibiyetle son 5 maçını da kazanarak yükselişini sürdürdü.. Kanarya gelecek hafta başka bir İspanyol takımı olan Valencia'yla İstanbul'da karşılaşacak.
Turkish Airlines EuroLeague’de 2020-2021 sezonunun 10. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, İspanyol devinin ev sahipliğinde karşı karşıya gelirken maçta sarı-lacivertli temsilcimiz, rakibi karşısında 95-74 mağlup oldu. Bu sonuçla, Real Madrid 10. maçında altıncı galibiyetini alırken Fenerbahçe Beko ise altıncı kez kaybetti.
Fenerbahçe Beko'nun skor dağılımı: Barthel 22, Brown 18, Pierre 9, A.Muhammed 7, Eddie 6, Melih 5, Ahmet 4, Ulanovas 3.