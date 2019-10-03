Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-20 sezonunun ilk maç döneminde Real Madrid, sahasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Temsilcimiz, maçın bitimine 3:25 kala 15 sayı farktan gelerek 73-73'lük beraberliği yakalasa da karşılaşmadan 81-77'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Zorlu maç öncesi, Fenerbahçe Beko'da Joffrey Lauvergne ve Jan Vesely maç kadrosunda yer almadılar.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Karşılaşmaya Ahmet Düverioğlu'nun basketiyle başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya karşı Real Madrid, sonrasında 19-2 seri yakalayarak 4:17 kala skoru 19-4 yaptı. Seriyi, 3:48 kala Stimac'tan gelen basket bozdu ve skor 19-6'ya geldi. Stimac ile bu kez de serbest atış çizgisinden sayılar bulan temsilcimiz, 3:22 kala skoru 19-8 yaptı. Nando De Colo ve Melih Mahmutoğlu ile üst üste üçlük isabetleri bulan Sarı-Lacivertliler, 1:38 kala 23-14 ile farkı tek hanelere indirdi. De Colo'nun basketleriyle oyuna tutunan Fenerbahçe, ilk çeyreği 30-21 geride noktaladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 30-21

İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, yine De Colo'dan bulduğu basketle farkı 7 sayıya indirmesine rağmen Mickey ve Randolph'un basketleriyle ev sahibi ekip, 8:21 kala skoru 34-23'e getirdi. Derrick Williams ve Bobby Dixon ile isabetler sağlayan Sarı-Lacivertliler, 6:43 kala skoru 34-28'e getirdi. 3:33 kala De Colo'dan bir basket daha bulan Fenerbahçe, skoru 36-35 yaptı. Kalan bölümde temsilcimiz, öne geçme şanslarını değerlendiremese de ilk yarıyı 43-42 ile noktaladı.

İLK YARI SONUCU: 43-42

En skorer isim Nando De Colo

Fenerbahçe Beko'da 16 sayıyla oynayan Nando De Colo ilk yarının en skorer ismi olurken bir diğer yeni transfer Derrick Williams da 10 sayı üretti.

İkinci yarı başladı.

İkinci yarının başında Melih Mahmutoğlu ile isabeti bulan Fenerbahçe, maç başında olduğu gibi yine üstünlüğü devre başında 43-44 ile yakaladı. Sonrasında Real Madrid'in 8-0'lık serisiyle skor 5:56 kala 51-44'e geldi. Randolph'un üçlüğüyle seriyi 11-0'a getiren Real Madrid, ilk 5 dakikalık bölümü 54-44 ile geçti. Melih ve Derrick Williams ile isabetler bulan Fenerbahçe, 2:36 kala skoru 56-50'ye getirdi. Real Madrid, 2:07 kala Campazzo'nun basketiyle skoru 61-51'e getirerek farkı tekrar çift hanelere çıkardı. Real Madrid, Campazzo ile farkı 11'e kadar çıkarmasına rağmen De Colo'nun süre biterken bulduğu üçlükle çeyrek 64-55 sona erdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 64-55

Campazzo'yu iyice devreye sokan Real Madrid, 8:59 kala skoru 69-57 yaptı.

Fenerbahçe'den geri dönüş

Derrick Williams ile etkili olarak yeniden skorda rakibini yakalayan Fenerbahçe Beko, 6:18 kala skoru 71-65 yaptı. Kalinic'in üçlüğü de 5:28 kala skoru 73-68'e getirdi. 4:02 kala da Derrick Williams'ın üçlüğüyle skor 73-71'e geldi. 3:25 kala Sloukas'ın basketi skoru 73-73'e getirdi.

Campazzo ve Jeff Taylor'ın sayıları 2:12 kala ev sahibi ekibe 77-73'lük üstünlüğü getirdi. Kalan bölümde farkı korumayı başaran Real Madrid, karşılaşmayı 81-77'lik skorla kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken bir diğer yeni transfer Derrick Williams da 40 dakika sahada kaldığı maçta 19 sayı, 10 ribaunt ile öne çıktı. Sarı-Lacivertliler'de Nikola Kalinic de 13 sayıyla çift haneli skor üretti.

Real Madrid'de Jeff Taylor 19 sayıyla takımının en skoreri olurken Anthony Randolph 15 sayı, Facundo Campazzo da 14 sayı, 8 asist ile oynadı.