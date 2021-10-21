(ÖZET) Real Madrid-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 70-69

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Beko, son topa kadar giden mücadelede Real Madrid’e 70-69'luk skorla mağlup oldu. Nando de Colo'nun 11 sayısı yenilgiye engel olamadı.

Fenerbahçe Beko 3 çeyreği de önde götürdüğü maçta, Marial Shayok’un son saniyedeki atıştan yararlanamaması ile sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertli ekip EuroLeague'deki 3. mağlubiyetini almış oldu.

Fenerbahçe Beko, Wizink Center’da oynanan maça Henry, De Colo, Pierre, Vesely ve Booker beşiyle başladı. Hücumda topu iyi paylaşarak maça başlayan sarı lacivertli ekip, beş farklı oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk 10 dakikayı 15-10 önde tamamladı. Polonara'nın 6, Melih ve Shayok'un da skora 5’er sayılık katkı ile öne çıktığı ikinci çeyrekte farkı 11'e kadar yükselten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-35'lik üstünlükle gitti. Sarı lacivertli ekip son çeyreğe 52-50 önde başlarken, büyük çekişmeye sahne olan son çeyrek sonunda maçtan 70-69 mağlup ayrıldı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Real Madrid 10-15 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU: Real Madrid 35-41 Fenerbahçe Beko

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Real Madrid 50-52 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU: Real Madrid 70-69 Fenerbahçe Beko

Salon: Wizink Center

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Milan Nedovic (Sırbistan)

Real Madrid: Huertel 10, Abalde 7, Hanga 6, Poirier 5, Yabusele 2, Williams 5, Causeur 16, Fernandez 6, Vukcevic, Alocen 8, Ndiaye 2, Taylor 3

Fenerbahçe Beko: De Colo 11, Henry 9 , Pierre 3, Vesely 10, Booker 6, Şehmus Hazer 4, Shayok 5, Melih Mahmutoğlu 7, Guduric, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 5