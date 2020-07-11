(ÖZET) Real Madrid - Deportivo Alaves maç sonucu: 2-0

İspanya La Liga’da şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Real Madrid, 35. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Deportivo Alaves’i 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Zinedine Zidane'ın ekibine 3 puanı getiren goller, 11. dakikada Karim Benzema ve 50. dakikada Marco Asensio'dan geldi.

Benzema, La Liga tarihinde 1 yıl içinde tüm aylarda gol ve asist yapan ilk oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, son 3 haftaya 80 puanla girerek 2. sıradaki Barcelona ile aradaki 4 puanlık farkı korudu.

La Liga’da son iki sezondur şampiyonluk ipini Barcelona göğüslemişti. Son olarak 2016-2017 sezonununda şampiyon olan Real Madrid, 33 kez ile bu kupaya en fazla müzesine götüren kulüp olarak ilk sırada yer alırken, Barcelona’nın 26 lig şampiyonluğu bulunuyor.

Ligin 17. sırasında bulunan ev kümede kalma mücadelesi veren Alaves ise 35 puanda kaldı. Alaves bir sonraki maçında Getafe’yi ağırlarken Real Madrid deplasmanda Granada’ya konuk olacak.



