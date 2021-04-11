(ÖZET) Real Madrid - Barcelona maç sonucu: 2-1

Sadece İspanya’da değil dünyada tüm futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico heyecanı dün gece yaşandı. Futbolun iki devi Real Madrid ile Barcelona, Madrid’de kozlarını paylaştı. La Liga’daki şampiyonluk yarışına da direkt etki edecek 90 dakika ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Alfredo di Stefano Stadı’nda oynanan maça iyi başlayan Zinedine Zidane'ın'ın ekibi, 13'te Karim Benzema ile öne geçti, 28'de Toni Kroos ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk 45 dakika 2-0 önde tamamladı. 60'da Oscar Mingueza ile farkı 1'e indiren Ronald Koeman'ın Barcelona'sı kalan dakikalarda eşitlik golünü bulamadı.

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Real Madrid, 1978'den sonra ilk kez üst üste 3 El Clasico galibiyeti aldı.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Real Madrid, 66 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 19 maçlık yenilmezlik serisi ezeli rakibi karşısında son bulan Katalan ekibi ise 65 puanla 1 maçı eksik Atletico Madrid'in gerisinde 3. sırada kaldı. Son olarak La Liga'nın 10. haftasında deplasmanda Cadiz’e 2-1 mağlup olan Barcelona, sonrasında ligde oynadığı 19 maçta; 16 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.









La Liga tarihinde 182. oynanan El Clasico’da Real Madrid’in 75, Barcelona’nın 72 galibiyeti bulunurken, 35 karşılaşma berabere bitti.

Real Madrid, Barcelona'nın LaLiga'daki 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Lionel Messi 45. El Clasico maçına çıktı

Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi 45. El Clasico maçına çıktı. Messi, sakatlığından dolayı bu karşılaşmada forma giyemeyen Real Madridli Sergio Ramos ile birlikte İspanyol futbolunda en fazla El Clasico oynayan futbolcu oldu.

Messi, 2018’de oynanan ve 2-2 biten El Clasico’dan bu yana 7 maçtır Real Madrid’e gol atamıyor.

90'da Casemiro'ya kırmızı kart

Real Madrid’de Lucas Vazquez 43. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, yerine Alvaro Odriozola girdi. Vazquez’in Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında 14 Nisan’da deplasmanda Liverpool ile yapılacak maçta forma giymesi zor gözüküyor. Karşılaşmanın 90. dakikasında Real Madrid’de Casemiro, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.