(ÖZET) Real Madrid - Barcelona maç sonucu: 0-1

La Liga'da oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda Rakitic'in golüyle 1-0 mağlup etti. Katalanlar, 87 yıl sonra derbide galibiyet sayısında Real Madrid'i geçti.

Bu sonucun ardından Barcelona, 87 yıl sonra derbide galibiyet sayısında Real Madrid'i geçti.

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Real Madrid galibiyetinin ardından puanını 60'a yükselten Katalan ekibi, şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirdi. Madrid ekibi ise 48 puanla 3. sırada kaldı.

Barcelona, La Liga tarihinde Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da üst üste dört kez yenen ilk takım oldu.