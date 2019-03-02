(ÖZET) Real Madrid - Barcelona maç sonucu: 0-1
La Liga'nın 26. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i Rakitic'in golüyle 1-0 mağlup etti. El Clasico zaferi ile Barcelona puanını 60'a çıkardı ve Real Madrid ile puan farkını 12'ye yükseltti. Rakibini dört gün içinde ikinci kez mağlup eden Barcelona, 87 yıl sonra ilk defa toplam El Clasico galibiyeti sayısında Real Madrid'in önüne geçti.
La Liga'da oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda Rakitic'in golüyle 1-0 mağlup etti. Katalanlar, 87 yıl sonra derbide galibiyet sayısında Real Madrid'i geçti.
Bu sonucun ardından Barcelona, 87 yıl sonra derbide galibiyet sayısında Real Madrid'i geçti.
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Real Madrid galibiyetinin ardından puanını 60'a yükselten Katalan ekibi, şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirdi. Madrid ekibi ise 48 puanla 3. sırada kaldı.
Barcelona, La Liga tarihinde Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da üst üste dört kez yenen ilk takım oldu.