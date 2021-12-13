(ÖZET) Real Madrid-Atletico Madrid maç sonucu: 2-0
İspanya La Liga 17. hafta maçında Madrid derbisinde Real Madrid, sahasında karşılaştığı Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Real Madrid'in gollerini Karim Benzema ve Asensio attı. Real Madrid ligde üst üste 7. galibiyetini elde etti.
İspanya La Liga 17. hafta maçında Real Madrid, derbide Atletico Madrid'i konuk etti.
Mücadeleye Real Madrid etkili başladı ve 16. dakikada Karim Benzama'nın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı 1-0 Los Galacticos'un üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıda da Eflatun-Beyazlılar'ın hakimiyeti vardı. 57'de sahneye Marco Asensio çıktı ve skoru 2-0 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Madrid derbisini de kazanan Real Madrid, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Böylece Real Madrid puanını 42'ye yükseltirken Atletico 29 puanda kaldı.