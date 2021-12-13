(ÖZET) Real Madrid-Atletico Madrid maç sonucu: 2-0

İspanya La Liga 17. hafta maçında Real Madrid, derbide Atletico Madrid'i konuk etti.

Mücadeleye Real Madrid etkili başladı ve 16. dakikada Karim Benzama'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0 Los Galacticos'un üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda da Eflatun-Beyazlılar'ın hakimiyeti vardı. 57'de sahneye Marco Asensio çıktı ve skoru 2-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Madrid derbisini de kazanan Real Madrid, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Böylece Real Madrid puanını 42'ye yükseltirken Atletico 29 puanda kaldı.