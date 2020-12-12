ÖZET | Real Madrid - Atletico Madrid maç sonucu: 2 - 0

Real Madrid derbi maçta namağlup lider konumda haftaya giren ezeli rakibi Atletico Madrid'i sahasında 2-0 yenmeyi başardı. Maçın 15.dakikasında Casemiro ile öne geçen Real Madrid, 63.dakikada Carvarjal'ın golüyle rakibini devirmeyi başardı.

Bu sonuçla puanını 23 yapan Real Madrid ezeli rakibiyle farkı 3'e indirdi. Bu sezon ilk 10 maçta sadece iki gol yiyen Simeone'nin takımı, Real Madrid karşısında 90 dakikada 2 gole engel olamadı











