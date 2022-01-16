(ÖZET) Real Madrid - Athletic Bilbao maç sonucu: 2-0

İspanya Süper Kupası Finali'nde Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Luka Modric ve Karim Benzema'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve kupayı kazanan taraf oldu.

Kral Fahd Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid, 38. dakikada Luka Modric'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0'lık Real Madrid üstünlüğü ile geçilirken, Eflatun-Beyazlı ekip 52. dakikada penaltıdan Karim Benzema'nın bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkarttı.

87. dakikada Real Madrid'in savunma oyuncusu Eder Militao kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Athletic Bilbao 89. dakikada Raul Garcia ile penaltıdan yararlanamadı. İspanya Süper Kupası'nın yarı finalinde Barcelona'yı eleyen Real Madrid, Athletic Bilbao'yu da 2-0 ile geçerek kupayı 12. kez müzesine götürmeyi başardı.



