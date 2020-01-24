Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, rakibini 80-75 mağlup ederek üst üste 6. maçından galip ayrılırken EuroLeague'de 21. maçlar sonunda 18 galibiyetle en yakın rakiplerine 3'er galibiyetlik fark attı.

En son Real Madrid'e karşı deplasmanda 26 Ocak 2005'te galip gelen Efes, 15 yıllık hasreti de sonlandırdı.

Efes'in yıldızı Shane Larkin, yine 32 sayı, 4 asist, 3 ribauntluk performansıyla maça damga vurdu.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Real Madrid, özellikle Campazzo'nun performansıyla karşılaşmaya etkili başlayarak 7:49 kala 7-2'lik skorla üstün olan taraftı. Farkı daha da açan Madrid ekibi, Tavares'in basketiyle 6:21 kala skoru 14-5 yaptı. Sonrasında Larkin'i devreye sokan temsilcimiz, Doğuş Balbay'ın da kenardan gelerek yaptığı önemli katkılarla 2:47 kala skoru 14-12'ye getirdi. Doğuş'un üst üste Pleiss'a yaptığı asistlerle etkili olan temsilcimiz, ilk çeyreği 20-20 eşitlikle sonlandırdı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 20-20

İkinci çeyreğe etkili başlayan Real Madrid, 5:55 kala Rudy Fernandez'in üçlüğüyle skoru 32-25 yaptı. Fakat sonrasında Moerman ve Pleiss'tan katkı alan temsilcimiz, ilk yarının sonundaki etkili performansıyla devreyi 40-43'lük skorla önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 40-43

Ev sahibi Real Madrid, üçüncü çeyreğin başında 43-43 ile eşitliği yakalasa da kalan bölümde temsilcimiz, rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve çeyreği de 55-59'luk skorla üstün tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 55-59

Son çeyreğe de Larkin ve Peters'ın sayılarıyla etkili başlayan Efes, 7:44 kala 58-66'lık üstünlüğü yakaladı. Llull ile üst üste üçlük isabetleri bulan Real Madrid ise 6:16 kala skoru 64-67'ye getirdi. 2:53 kala da Campazzo'nun üçlüğü skoru 72-73 yaptı. Kalan bölümde Shane Larkin'in yeniden devreye girmesiyle temsilcimiz, karşılaşmadan 75-80'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 75-80