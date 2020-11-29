ÖZET | Real Madrid - Alaves maç sonucu. 1-2

İspanya La Liga'da 11. hafta mücadelesinde 2 haftadır kazanamayan Real Madrid, kendi sahasında Alaves'e de 2-1 mağlup oldu. 5. dakikada Lucas Perez'in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip ilk yarıyı da 1-0 öne kapadı. İkinci yarıya da golle başlayan Alaves, 49'da Joselu'yla farkı 2'ye çıkardı. 86'da Casemiro'nun golü ise Real Madrid'e yeterli olmadı. Bu skorun ardından Barcelona gibi zirvenin gerisinde kalan Real Madrid 17 puanda kalırken, Alaves ise 13 puana yükseldi.

Öte yandan Alaves maçında Real Madrid için diğer kötü haber, 28. dakikada oyundan çıkan Eden Hazard'ın sakatlanması oldu. Belçikalı futbolcu, eflatun beyazlı takımda geçirdiği ikinci sezonunda 5'inci kez sakatlık sorunu yaşadı. Madrid'de Karim Benzema, Sergio Ramos ve Federico Valverde'nin de sakatlıkları bulunuyor.



