(ÖZET) Real Betis - Mallorca maç sonucu: 2-1

İspanya La Liga'nın25. hafta maçında Real Betis sahasında Mallorca'yı konuk etti. Real Betis sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılırken, Mallorca'da yeni transfer Vedat Muriç'in golü takımı için yeterli olmadı.

Ev sahibi ekip Real Betis 25. dakika Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, 75. dakikada Vedat Muriç sahneye çıktı. Kosovalı golcü skora dengeyi getiren golü ağlara gönderdi. 83. dakikada ise Real Betis Jose'nin golüyle yeniden öne geçmeyi başardı ve maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Betis puanını 46 yaparken, Mallorca 26 puanda kaldı.

İspanya'ya çabuk alıştı

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriç, İspanya kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Lazio'da beklentilerin altında kalmasının ardından ara transfer döneminde Mallorca'nın yolunu tutan Kosovalı golcü, takımıyla çıktığı ilk 3 lig maçında 2 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi.



