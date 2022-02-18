(ÖZET) RB Leipzig - Real Sociedad maç sonucu: 2-2

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında RB Leipzig, İsyanyol ekibi Real Sociedad'ı ağırladı.
Red Bull Arena'da oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.
8. dakikada Sociedad, Robin Le Normand'ın golüyle 1-0 öne geçti. 30. dakikada Nkunku, Leipzig'i skorda eşitliği sağladı. 64. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltısıyla Sociedad yeniden 2-1'lik üstünlüğünü kurarken 82. dakikada bu kez Emil Forsberg skoru 2-2'ye getirerek maçın skorunu belirledi.
Maçın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Anoeta Stadı'nda oynanacak.