(ÖZET) RB Leipzig - Manchester City maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda daha önceden son 16 turuna kalmayı garantileyen Manchester City, Leipzig deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Szoboszlai ve 71. dakikada Silva kaydetti. Manchester City'nin tek golünü ise 76. dakikada Riyad Mahrez attı.

Manchester City'de Kyle Walker, 82. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Manchester City grubu 12 puanla lider tamamlarken, 7 puana yükselen ve grubu 3. sırada tamamlayan Leipzig yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.







