ÖZET | Rangers-Malmö maç sonucu: 1-2

İsveç ekibi Malmö, Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir sürprize imza attı. Mavi beyazlı ekip, 3. tur rövanş maçında güçlü rakibini geriye düşmesine rağmen mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırdı.

Malmö'nün gollerini 53. ve 57. dakikalarda Antonio Colak atarken, Rangers'ın tek sayısı 20. dakikada Alfredo Morelos'tan geldi. 45. dakikada Bonke Innocent ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Malmö'yü 10 kişi bıraktı. İlk maçı da 2-1 kazanan İsveç ekibi, bu sonuçla rakibini Devler Ligi'nin dışına itmeyi başardı.

İskoç temsilcisi Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Malmö ile Şampiyonlar Ligi play off turunda gruplara kalabilme mücadelesi verecek.