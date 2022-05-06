(ÖZET) Rangers - Leipzig maç sonucu: 3-1

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşandı. 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İskoç ekibi Rangers sahasında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçtan Rangers 3-1'lik skorla galip ayrılarak adını finale yazıdrdı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Rangers 18. dakikada James Tavernier'in golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada sahneye çıkan Glen Kamara ise farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı bu skorla geçilirken, Leipzig 70. dakikada Nkunku ile farkı 1'e indirdi. Leipzig'in umutlarını 80. dakikada Lundstram sona erdirdi. İngiliz futbolcu attığı golle takımını finale taşıdı.

Bu sonuçla birlikte finale çıkan Rangers, bir başka Alman takımı Eintracht Frankfurt'un rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, nerede?

UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.



