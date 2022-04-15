(ÖZET) Rangers-Braga maç sonucu: 3-1

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında gecenin uzatmalara giden tek maçında gülen taraf Rangers oldu. İskoç devi 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Portekiz ekibi Braga'yı ağırladı. Mavi-Beyazlılar'ın skorer sağ beki James Tavernier henüz 2. dakikada Rangers'ı 1-0 öne geçirdi. 42'de Braga'da Vitor Tormena kırmızı kart gördü, 44'de Tavernier penaltıdan bir kez daha sahneye çıkarak İskoçlar'ı soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

Bu skor Rangers'ı direkt olarak yarı finalist yaparken, 10 kişiyle deplasmanda mücadele eden Braga'nın işi çok zordu. Ancak Portekizliler 83'te David Carmo ile aradığı golü buldu ve 2-1'lik skorla karşılaşmayı uzatmaya götürdüler.

Uzatmalar da gergin geçti. Taraftarının desteğini arkasına alan Rangers 103'te Kemar Roofe ile skoru 3-1'e getirdi. 105'te Iuri Medeiros çift sarıdan kırmızı kart görerek Braga'yı son 15 dakikada 9 kişi bıraktı. Uzatmaların ikinci devresinden başka gol sesi çıkmayınca Rangers yarı final biletini kaptı, Braga ise Kupa 2'ye veda etti.





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