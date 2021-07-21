ÖZET PSV - Galatasaray maç sonucu: 5-1

Galatasaray yeni sezonu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV deplasmanında açtı. Sarı-Kırmızılılar PSV karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Mücadele temsilcimizin santra vuruşu ile başladı.

GOL! 2. dakikada Muslera topu ayağıyla kontrol etmek isterken araya giren Zahavi topu filelere gönderdi.

Ev sahibi PSV Eindhoven maça çok baskılı başladı ve üst üste Galatasaray ceza sahasında pozisyonlara girdi.

23.dakikada PSV'nin kullandığı köşe vuruşunda Madueke'nin şık vuruşu auta gitti.

GOL! 35. dakikada orta alanda Galatasaray'ın kaptırdığı topta PSV etkili geldi. Madueke ceza sahasına girdi ve kale alanına çevirdiği topu Zahavi, ikinci kez ağlarımıza gönderdi.

GOL! 42.dakikada gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram'ın ortasında Emre Kılınç'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve temsilcimiz Galatasaray farkı 1'e indirdi!

İlk 45 dakika PSV'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL! 51. dakikada PSV, Götze'nin golüyle Galatasaray karşısında farkı yeniden 2'ye çıkardı. Karşılaşma ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.

60.dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda-Fegouli, Babel-Mostafa Mohammed ve Alpaslan-Yunus Akgün değişikliği yaparak maça müdahale etti.

71.dakikada PSV atağında Sangare'nin ceza sahası yakanından vuruşunu Muslera yere yatarak kurtardı.

74.dakikada Galatasaray'da Marcao sarı kart gördü. 77. dakikada ise Galatasaray'ın bir diğer stoperi Luyindama sarı kart gördü.

83.dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Luyindama'nın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

GOL! 84. dakikada Eran Zahavi bir kez daha topu ağlara göndererek hat-trick yaptı ve maça damgasını vurdu.

GOL! 88. dakikada Mario Götze'nin kafa vuruşunu Muslera çelemeyince top çizgiyi geçti ve skor 5-1 oldu.

Maç 5-1 PSV'nin üstünlüğüyle sona erdi.

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PSV - Galatasaray ilk 11'ler:

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Babel, Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray - PSV rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21:00'de oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda zeminin yenilenmesi nedeniyle karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.