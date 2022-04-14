(ÖZET) PSV Eindhoven-Leicester City maç sonucu: 2-1
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Leicester City golsüz sona eren maçın rövanşında Hollanda'da PSV Eindhoven'ı devirdi. 27'de Eran Zahavi'nin golüyle geriye düşen Mavi-Beyazlılar, 77'de James Maddison ve 88'de Ricardo Pereira'nın sayılarıyla 2-1 kazandı ve yarı final biletini kaptı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, PSV Eindhoven'a konuk oldu. İngiltere'de golsüz sona eren maçın rövanşında 3 kez fileler sarsıldı.
27'de Mario Götze'nin asistinde Eran Zahavi, Hollanda devini 1-0 öne geçirdi. Taraftarının da desteğini arkasına alan PSV ilk yarıyı önde kapattı. İkinci devrede karşılıklı pozisyonlar yaşandı, aranılan golü 77'de James Maddison buldu ve skora dengeyi getirdi.
88'de ise sahneye Ricardo Pereira çıktı ve İngilizler 2-1 kazanarak yarı final biletini aldı.
Zorlu maçta milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü yedek soyundu.