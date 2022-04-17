(ÖZET) PSV Eindhoven - Ajax maç sonucu: 2-1

Hollanda Kupası finalinde Ajax ile PSV Eindhoven kozlarını paylaştı. PSV Eindhoven, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrılarak kupanın sahibi oldu.

23. dakikada Gravenberch'in golüyle 1-0 öne geçen Ajax, ilk yarıyı da bu skorla kapattı. 2. yarıda oyuna ağırlığını koyan PSV Eindhoven, 48. dakikada Gutierrez'in golüyke skora dengeyi getirirken, yalnızca 2 dakika sonra Gakpo, takımını öne geçiren golü ağlara gönderdi. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve PSV mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Bu başarı ile birlikte PSV Eindhoven, tarihinde 10. kez bu kupayı müzesine götürmüş oldu.



