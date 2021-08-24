ÖZET | PSV-Benfica maç sonucu: 0-0

Şampiyonlar Ligi play off turu rövanşında PSV Enidhoven ile Benfica karşı karşıya geldi.

Hollanda'da oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Mücadelenin 32. dakikasında Benficalı Lucas gördüğü iki sart kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Portekiz ekibinde adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes, yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı.

İlk maçı evinde 2-1 kazanan Benfica, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı.

Gecenin diğer sonuçları;

Ferencvaros-Young Boys: 2-3 (İlk maç: 2-3)

Ludogorets Razgrad-Malmö FF: 2-1 (İlk maç: 0-2)