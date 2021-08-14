Paris Saint-Germain, büyük bir transfere imza atıp Lionel Messi'yi kadrosuna kattı. Bu transferin ardından bütün gözler Mbappe ve Neymar'a çevrildi. Özellikle Mbappe'nin Messi'nin gelmesinin ardından takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Sezonun ikinci hafta maçında Strasbourg'u konuk eden PSG sahadan 4-2 galip ayrılırken Mbappe önce protesto edildi. Maç öncesi oyuncu isimleri anons edilirken Mbappe'nin adı söylenince ıslık sesleri yükseldi.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mauro Icardi, 25. dakikada Kylian Mbappe, 27. dakikada Julian Draxler ve 86. dakikada Pablo Sarabia attı. Konuk takımın golleri ise 53. dakikada Kevin Gameiro ve 64. dakikada Ludovic Ajorque’den geldi. Strasbourg’da forma giyen Alexander Djiku, 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Mbappe 90 dakika sahada kalırken 1 golünün yanında 1 de gol pası ile maçı tamamladı.

Bu maçta Messi, Sergio Ramos, Donnaruma gibi oyuncular forma giymezken ilk kez seyircisinin karşısında çıkan Paris ekibinde mücadele öncesi transferler taraftara tanıtıldı.







